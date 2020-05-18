Одна из ростовских электричек изменит расписание

18 Май 2020 2020-05-18T10:18:32+03:00

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Пассажирам ростовских электричек следует быть внимательнее при планировании поездок. Как сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания, на два дня изменится расписание электричка Ростов - Лихая.

Так, поезд будет ходить по новому графику 26 и 27 мая. Время отправления останется без изменений 7:38. При прибытии на станцию Шахтную электричка будет совершать остановку в 10:23, в Горную приедет в 10:40, Лесостепь около 10:47, Сулин -11:04, Зверево -11:24-11:25, Предугольной - 11:31-11:32, Замчалово -11:41-11:42. На конечную станцию - Лихую электричка приедет - в 11:58, что почти на 15 минут позже обычного времени. Пассажирам придется терпеть вынужденные неудобства всего два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU