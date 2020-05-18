2020-05-18T11:04:23+03:00
Общество

Житель Ростовской области угнал «семерку» у соседа

Говорят, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Говорят, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Говорят, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Житель Ростовской области не обнаружил свою машину на парковке одного из предприятий, на которой его оставил. Инцидент произошел в Песчанокопском районе. Хозяин «семерки» сразу обратился в полицию, а стражи порядка стали искать злоумышленников и транспортное средства.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, стражам порядка удалось отыскать подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина, который уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти. Он рассказал, что выпил и увидел незапертую машину с ключом в замке зажигания. По его словам, лишь хотел добраться в соседний населенный пункт, но не справился с управлением и врезался металлическое сооружение.

В отношении горе-угонщика возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Азовского района перевела сто тысяч рублей мошеннику
В Ростове-на-Дону начнут готовить специалистов по ветеринарной стоматологии
В Ростовской области в аварии пострадал трехлетний ребенок
В Ростовской области началось строительство Северного обхода из Аксая
Какие профессии востребованы на Дону
ХК «Ростов» продлил контракты с двумя хоккеистами
Ипотечный кредит по ставке 0,5% в Ростове-на-Дону выдал ВТБ
Добавим позитива! Присылайте свои заявки на фотоконкурс для ростовчан
Житель Ростовской области угнал «семерку» у соседа
Одна из ростовских электричек изменит расписание
В Ростовской области пенсионерка стала жертвой грабителя в собственном доме
Звезда Playboy Мария Лиман призналась, что из-за коронавируса ей приходится голодать
В Ростовской области при пожаре в автомобиле погиб мужчина
Виктория Лопырева поделилась мнением об алкоголе и фаст-фуде
В Ростове нашли живым пропавшего на днях мужчину
В донской столице поймали члена ОПГ после избиения человека
На фоне коронавируса мошенники в Ростове придумали новый "развод"
В Ростове заказали 650 тысяч бланков для пропусков
В Ростове обнаружили подпольно работающую поликлинику
Природа ожила: в центре Ростова бешеные белки не поделили орех и устроили драку