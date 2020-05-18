Житель Ростовской области угнал «семерку» у соседа

18 Май 2020 2020-05-18T11:04:23+03:00

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Житель Ростовской области не обнаружил свою машину на парковке одного из предприятий, на которой его оставил. Инцидент произошел в Песчанокопском районе. Хозяин «семерки» сразу обратился в полицию, а стражи порядка стали искать злоумышленников и транспортное средства.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, стражам порядка удалось отыскать подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина, который уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти. Он рассказал, что выпил и увидел незапертую машину с ключом в замке зажигания. По его словам, лишь хотел добраться в соседний населенный пункт, но не справился с управлением и врезался металлическое сооружение.

В отношении горе-угонщика возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU