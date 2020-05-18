Добавим позитива! Присылайте свои заявки на фотоконкурс для ростовчан
Что вы успели за время самоизоляции? Выучили иностранный язык, посмотрели онлайн-концерты, прочитали с ребенком полезные книги? А, может быть, вы научились делать бусы, шить маски или освоили растяжку из йоги? У вас были семейные подвижные игры, фотосессии с подушкой, кулинарные эксперименты? Вы помогали людям в качестве волонтера?
Теперь вы можете похвастаться своими начинаниями и достижениями!
Присылайте фотографии и рассказы о своих достижениях на наш фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу». Тройка победителей, набравшая наибольшее число в голосовании, получит ценные призы от партнеров. Привлекайте своих знакомых, чтобы они голосовали за ваши работы.
Заявку можно подать по ссылке https://www.rostov.kp.ru/daily/27113/4193320/
или прислать на email natalya.klimenko@phkp.ru