2020-05-18T11:21:53+03:00
Общество

Добавим позитива! Присылайте свои заявки на фотоконкурс для ростовчан

Покажите, что вы делаете в самоизоляции, и выиграйте призы
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Что вы успели за время самоизоляции? Выучили иностранный язык, посмотрели онлайн-концерты, прочитали с ребенком полезные книги? А, может быть, вы научились делать бусы, шить маски или освоили растяжку из йоги? У вас были семейные подвижные игры, фотосессии с подушкой, кулинарные эксперименты? Вы помогали людям в качестве волонтера?

Теперь вы можете похвастаться своими начинаниями и достижениями!

Присылайте фотографии и рассказы о своих достижениях на наш фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу». Тройка победителей, набравшая наибольшее число в голосовании, получит ценные призы от партнеров. Привлекайте своих знакомых, чтобы они голосовали за ваши работы.

Заявку можно подать по ссылке https://www.rostov.kp.ru/daily/27113/4193320/

или прислать на email natalya.klimenko@phkp.ru

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