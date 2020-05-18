Ипотечный кредит по ставке 0,5% в Ростове-на-Дону выдал ВТБ

18 Май 2020 2020-05-18T12:20:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области ВТБ выдал первый жилищный кредит под 0,5%. Известно, что льготная ставка субсидируется государством и строительной компанией СК10*. А в рамках совместной программы банка и застройщика клиент приобрел однокомнатную квартиру комфорт-класса в ЖК «Северный остров». Стоимость недвижимости составляет 1,5 млн рублей.

- Приятно осознавать, что наши партнеры из строительной отрасли адаптируют свои предложения под текущие тенденции и совместно с банком разрабатывают программы, ориентированные на максимальное снижение финансовой нагрузки на потребителя, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Благодаря данной инициативе, клиенты смогут приобрести качественное и недорогое жилье по беспрецедентно низкой ставке.

Так, ставка в размере 0,5% действует в течение первого года с даты заключения кредитного договора. Далее условия будут выполняться по программе «Ипотека с господдержкой 2020», которая позволяет до 1 ноября текущего года оформить жилищный кредит под 6,5%.

Квартиру можно приобрести в строящихся домах или на вторичном рынке у юридического лица. Максимальная сумма кредита в Ростовской области составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, а срок – до 20 лет. Оформление заявки и подача документов производится дистанционно - на сайте банка.

К слову, с начала года ипотечный портфель ВТБ в Ростовской области достиг 28,7 млрд рублей. А объем выданных жилищных кредитов с января по март увеличился на 60% по сравнению с первым кварталом 2019 года – до 3,7 млрд рублей. Всего же за отчетный период ипотекой воспользовались 2 тыс. жителей региона.

КСТАТИ*

Девелоперская компания «СК10» занимает четвёртое место в Ростовской области по объёму ввода жилья и имеет наивысшую оценку в рейтинге ЕРЗ РФ. Она ведет свою историю с 1955 года. И в данный момент объем строительства в Ростове-на-Дону составляет 209 912,4 м2. В 2020 году планируется ввод 200 000 м2 жилья.