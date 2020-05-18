2020-05-18T12:08:31+03:00
Общество

ХК «Ростов» продлил контракты с двумя хоккеистами

Игроки продолжат сотрудничество с клубом еще на год
ДЕЕНИСОВ ПЕТР
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Игроки ХК "Ростов". Фото: пресс-служба клубаИгроки ХК "Ростов". Фото: пресс-служба клуба
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Руководство ХК «Ростов» продлило контракты с двумя хоккеистами. Как рассказали в пресс-службе клуба, нападающие Егор Кулаков и Павел Щербаков останутся в составе хоккейного клуба еще на год.

Фото: пресс-служба клуба

Фото: пресс-служба клуба

Профессиональную карьеру Егор Кулаков начал в сезоне 2013-2014 года в составе МХК «Химик». В ростовской команде стал выступать в сезоне-2017/2018. 24-летний Егор Кулаков награжден званием чемпиона Первенства ВХЛ в минувшем году.

Известно, что 23-летний хоккеист Павел Щербаков занимается хоккеем с детства, однако профессиональную карьеру начал в 2014 году в липецком лебе «Елец». В составе «Ростова» он стал выступать в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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