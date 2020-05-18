Какие профессии востребованы на Дону

18 Май 2020 2020-05-18T13:57:02+03:00

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Выбор будущей профессии считается одним из важнейших в жизни человека. В министерстве образования области проанализировали, какие специальности пользовались успехом у абитуриентов прошлого года. Как оказалось, в вузах интерес был к таким профессиям будущего, как мехатроника и мобильная робототехника, техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.

Если говорить о колледжах, техникумах и училищах, то наиболее популярными у выпускников школ минувшего года были такие профессии, как сварщик, электромонтер, тракторист, повар, машинист локомотива, автомеханик, мастер отделочных строительных работ. А также специальности, связанные с педагогикой, информационными технологиями, обслуживанием автомобильного транспорта, обеспечением транспортных перевозок и строительными технологиями.

О том, как обучиться на бюджете по направлению «Прикладная информатика», где получить специальность «Повар-кондитер», в каком вузе обучают профессиям, которые входят в Топ-3 самых высокооплачиваемых в России, можно узнать в новом материале «ЕГЭ в 2020 году».