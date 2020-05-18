2020-05-18T14:01:41+03:00
Общество

В Ростовской области началось строительство Северного обхода из Аксая

Дорога упростит поездки в Ростов жителям Аксая
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дорогу завершат к сентябрю следующего года. Фото: Архив КПДорогу завершат к сентябрю следующего года. Фото: Архив КП
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Автомобилисты донского региона вскоре смогут ездить из Аксая в Ростов и обратно по новой дороге. Как сообщили в администрации города, специалисты приступили к строительству Северного выезда.

Согласно плану, трасса пройдет от 1053-го км М-4 «Дон» до пересечения с улицей Речников в Аксае. Новая дорога поможет жителям Аксая значительно сократить дорогу домой. Автомагистраль будет двусторонней, двухполосной, оборудована тротуарами и освещением. Ее протяженность составит 2 километра 271 метр.

Власти выделят на эти цели из федерального, областного и местного бюджетов более 156 миллионов рублей. Ожидается, что дорога будет готова к сентябрю следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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