В Ростовской области началось строительство Северного обхода из Аксая

18 Май 2020 2020-05-18T14:01:41+03:00

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Автомобилисты донского региона вскоре смогут ездить из Аксая в Ростов и обратно по новой дороге. Как сообщили в администрации города, специалисты приступили к строительству Северного выезда.

Согласно плану, трасса пройдет от 1053-го км М-4 «Дон» до пересечения с улицей Речников в Аксае. Новая дорога поможет жителям Аксая значительно сократить дорогу домой. Автомагистраль будет двусторонней, двухполосной, оборудована тротуарами и освещением. Ее протяженность составит 2 километра 271 метр.

Власти выделят на эти цели из федерального, областного и местного бюджетов более 156 миллионов рублей. Ожидается, что дорога будет готова к сентябрю следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU