В Ростовской области в аварии пострадал трехлетний ребенок

18 Май 2020 2020-05-18T15:10:58+03:00

Еще одна женщина была доставлена в больницу

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В понедельник, 18 мая, утром в 08:35 в Ростовской области произошла авария, в которой пострадал ребенок. Известно, что дорожное происшествие случилось на автодороге «Ростов-на-Дону-Таганрог», что в Неклиновском районе Дона.

По предварительным данным, водитель «четырнадцатой» на перекрестке не выбрал безопасную скорость в соответствии с погодными условиями и допустил столкновение с движущимися по главной дороге автомобилями «Киа Рио» и «девяносто девятой».

Известно, что в результате аварии пострадал трехлетний мальчик и 54-летняя женщина, которые ехали в иномарке. На автомобиле скорой с различными травмами их доставили в ближайшую больницу.

Как добавили в Управлении ГИБДД по региону, по факту аварии проводится проверка по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

В ведомстве еще раз обращают внимание водителей на то, чтобы они были внимательными на дорогах и соблюдали правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU