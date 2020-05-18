В Ростовской области в аварии пострадал трехлетний ребенок
В понедельник, 18 мая, утром в 08:35 в Ростовской области произошла авария, в которой пострадал ребенок. Известно, что дорожное происшествие случилось на автодороге «Ростов-на-Дону-Таганрог», что в Неклиновском районе Дона.
По предварительным данным, водитель «четырнадцатой» на перекрестке не выбрал безопасную скорость в соответствии с погодными условиями и допустил столкновение с движущимися по главной дороге автомобилями «Киа Рио» и «девяносто девятой».
Известно, что в результате аварии пострадал трехлетний мальчик и 54-летняя женщина, которые ехали в иномарке. На автомобиле скорой с различными травмами их доставили в ближайшую больницу.
Как добавили в Управлении ГИБДД по региону, по факту аварии проводится проверка по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
В ведомстве еще раз обращают внимание водителей на то, чтобы они были внимательными на дорогах и соблюдали правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU