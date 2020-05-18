В Ростове-на-Дону начнут готовить специалистов по ветеринарной стоматологии

18 Май 2020 2020-05-18T15:21:44+03:00

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Первым в России подготовкой профильных специалистов по ветеринарной стоматологии займется Донской государственный технический университет. Совместно с учебным ветеринарным центром «Денталвет» опорный вуз открывает базовую кафедру «Ветеринарная стоматология и челюстно-лицевая хирургия».

Проходить подготовка профильных специалистов будет в аспирантуре, после получения основного диплома по ветеринарии, а также в рамках дополнительного профессионального образования.

Известно, что набор на новое образовательное направление в аспирантуру и на программы дополнительного профессионального образования запускается уже с будущего учебного года. Кроме того, предмет по ветеринарной стоматологии войдет в образовательную программу для студентов 4-5-х курсов, обучающихся по специальности «Ветеринария».

Аспирантскую подготовку возглавит декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ, профессор Алексей Ермаков.

– Создание кафедры по ветеринарной стоматологии – логичное продолжение подготовки специалистов в области ветеринарной медицины с учетом специализаций, востребованных работодателями и диктуемых современными условиями оказания платных ветеринарных услуг, – рассказал он. – В условиях быстрого развития технологий регулярно меняются и практические подходы для решения прикладных задач. Постоянно модернизирующиеся процессы и их корректировка позволяют студентам не отставать от развития теории и практики, принимать непосредственное участие в формировании фундаментальных основ такого важного направления, как ветеринарная стоматология.

По словам профессора, помощь ветеринарных стоматологов требуются всем видам животных. По статистике, стоматологические проблемы возникают у 90% животных старше трех лет и у 100% после пяти лет.

Базовая кафедра будет располагаться в Москве и Ростове-на-Дону. Часть практических занятий планируется проводить на базе «Денталвет», который имеет современные стоматологические комплексы и оборудование.

К слову, в рамках дополнительного профессионального образования обучение первой группы ветврачей, желающих специализироваться в ветеринарной стоматологии, пройдет уже осенью 2020 года на Южно-российском международном ветеринарном конгрессе.