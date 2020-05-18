2020-05-18T15:30:14+03:00
Общество

Жительница Азовского района перевела сто тысяч рублей мошеннику

Когда женщина опомнилась, было уже поздно
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленник воспользовался доверчивостью жертвы.Злоумышленник воспользовался доверчивостью жертвы.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростовской области женщина лишилась ста тысяч рублей после разговора с сотрудником безопасности одного из банков, карта которого у нее была. Как рассказали в региональном главке, мужчина сообщил о сомнительных операциях, которые происходят со счетом жительницы Азовского района. Он убедил ее, что таким образом с карты могут быть незаконно списанные все деньги. Испуганная дончанка назвала всю необходимую личную информацию, реквизиты банковской карты и секретный код из смс-сообщения.

В итог, полученных данных мужчине хватило, чтобы войти в личный кабинет собеседницы и перевести оттуда все деньги. Тогда дама поняла, что разговаривала не с реальным банкиром, а с мошенником. Теперь в отношении неизвестного было возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Сейчас злоумышленника ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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