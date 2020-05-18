Ростовские учителя могут стать миллионерами

18 Май 2020 2020-05-18T16:23:45+03:00

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В Ростовской области обещают выплатить миллион рублей учителям, которые решат переехать работать в сельскую местность. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Так, единовременную компенсационную выплату смогут получить педагоги, которые переедут на работу в сельские населенные пункты, в которых живет не больше 50 тысяч человек. Соответствующее положение, определяющее механизм предоставления субсидии, уже утверждено.

Известно, что проработать учителям надо не меньше пяти лет. При этом объем учебной нагрузки педагога должен быть не ниже 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Кроме того, стоит отметить, что период отпуска, предоставленный учителю в соответствии с Трудовым кодексом РФ в период пятилетнего срока отработки, не включается в период работы.

ИСТОЧНИК KP.RU