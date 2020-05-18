2020-05-18T16:56:22+03:00
Экономика

Свое дело: сложно ли открыть новый бизнес?

Что поможет сориентироваться в вопросах открытия своего бизнеса
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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В открытии и развитии собственного бизнеса много нюансов. А подсказать, как правильно, зачастую некому.

Торговые помещения лучше искать там, где есть нахоженные тропы. И это может быть, как центр города, так и спальный район. А открывать бизнес надо там, где помещение будет приносить больше дохода.

Когда предприниматель составляет бизнес-план, он должен понять, как создать пробный продукт, с какими клиентами ему нужно будет работать, какие документы нужно будет оформлять, и какие налоги нужно будет платить.

Если вы решили открыть свое дело, но не знаете, какая идея даст стабильный финансовый доход, осмотритесь по сторонам – возможно, жителям вашего района нужно более удобное и эффективное решение каких-либо повседневных задач, чем есть сейчас. Очень часто побеждает тот, кто дает своим клиентам заботу, уважение и удобные решения.

Об этих и других советах от экспертов читайте в материале «Откройте свое дело».

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