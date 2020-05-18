Футболист "Ростова" заразился смертельно опасным коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T17:28:04+03:00

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Медики нашли коронавирус у одного из футболистов главного донского клуба. Защитник ФК «Рубин» Константин Плиев, находящийся в аренде у «Ростова», заболел смертельно опасным вирусом, сообщила пресс-служба казанского клуба.

Так, тест на COVID-19 у 23-летнего Константина Плиева дал положительный результат. В настоящее время спортсмен находится под наблюдением врачей в столице Северной Осетии в родном Владикавказе. Все люди, с которыми он контактировал, сдали анализы и отправлены на временный карантин.

Константин Плиев перешел в «Рубин» в июле 2019 года игрок перешел из «Ростова» в на правах аренды до конца текущего игрового сезона. Ожидается, что после продолжительного перерыва из-за введенного режима самоизоляции футбольные матчи будут возобновлены в июне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU