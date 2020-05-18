2020-05-18T17:35:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону парочка делала тайники-закладки с наркотиками

Молодых людей задержали полицейские
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Сейчас пара находится под стражей.Сейчас пара находится под стражей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на карандаш правоохранителей попалась парочка молодых людей - 20-летний мужчина и его 21-летняя подруга. Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, во время обыска у каждого из них в одежде стражи порядка нашли пакетики с наркотиками. Позже в специализированной лаборатории эксперты подтвердили догадки полицейских - это был мефедрон, общей массой более трех граммов, что относится к крупному размеру.

- Полицейскими установлено, что молодой человек и девушка занималась фасовкой наркотического средства для дальнейшего сбыта через тайники-закладки на территории города Ростова-на-Дону, - добавили в донском главке.

Известно, что в отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Сейчас оба они находятся под стражей, где пробудут до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону парочка делала тайники-закладки с наркотиками
Футболист "Ростова" заразился смертельно опасным коронавирусом
Свое дело: сложно ли открыть новый бизнес?
В Ростове-на-Дону пропал 53-летний мужчина
Ростовские учителя могут стать миллионерами
Жительница Азовского района перевела сто тысяч рублей мошеннику
В Ростове-на-Дону начнут готовить специалистов по ветеринарной стоматологии
В Ростовской области в аварии пострадал трехлетний ребенок
В Ростовской области началось строительство Северного обхода из Аксая
Какие профессии востребованы на Дону
ХК «Ростов» продлил контракты с двумя хоккеистами
Ипотечный кредит по ставке 0,5% в Ростове-на-Дону выдал ВТБ
Добавим позитива! Присылайте свои заявки на фотоконкурс для ростовчан
Житель Ростовской области угнал «семерку» у соседа
Одна из ростовских электричек изменит расписание
В Ростовской области пенсионерка стала жертвой грабителя в собственном доме
Звезда Playboy Мария Лиман призналась, что из-за коронавируса ей приходится голодать
В Ростовской области при пожаре в автомобиле погиб мужчина
Виктория Лопырева поделилась мнением об алкоголе и фаст-фуде
В Ростове нашли живым пропавшего на днях мужчину
В донской столице поймали члена ОПГ после избиения человека
На фоне коронавируса мошенники в Ростове придумали новый "развод"
В Ростове заказали 650 тысяч бланков для пропусков
В Ростове обнаружили подпольно работающую поликлинику
Природа ожила: в центре Ростова бешеные белки не поделили орех и устроили драку