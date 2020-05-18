В Ростове-на-Дону парочка делала тайники-закладки с наркотиками

18 Май 2020 2020-05-18T17:35:07+03:00

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В Ростове-на-Дону на карандаш правоохранителей попалась парочка молодых людей - 20-летний мужчина и его 21-летняя подруга. Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, во время обыска у каждого из них в одежде стражи порядка нашли пакетики с наркотиками. Позже в специализированной лаборатории эксперты подтвердили догадки полицейских - это был мефедрон, общей массой более трех граммов, что относится к крупному размеру.

- Полицейскими установлено, что молодой человек и девушка занималась фасовкой наркотического средства для дальнейшего сбыта через тайники-закладки на территории города Ростова-на-Дону, - добавили в донском главке.

Известно, что в отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Сейчас оба они находятся под стражей, где пробудут до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU