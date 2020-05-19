В Ростове из-за обнаружения коронавируса закрыли рынок "Атлант"

19 Май 2020 2020-05-19T09:00:20+03:00

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В Ростове после проведенной проверки закрыли рынок "Атлант".

Причиной принятие таких мер стало обнаружение на территории коронавирусных больных. Опасная инфекция была выявлена у нескольких работников торгового комплекса.

- Ранее рынок «Атлант» был закрыт за нарушение санитарных норм, установленный в период пандемии. Сейчас же у нескольких сотрудников был выявлен коронавирус. Теперь об открытии рынка в ближайшие две недели речи не идет, - сообщает источник.

Напомним, что в прошедшие выходные правоохранители выставили блок-посты на входах и въездах на рынок. Туда не могли попасть ни потенциальные покупатели, ни арендодатели. Такие меры вызвали у ростовчан раздражение, которым они поделились в социальных сетях. Пока сложно сказать на какой срок закрыли рынок.

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ИСТОЧНИК KP.RU