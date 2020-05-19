В Ростове-на-Дону во время пожара в садоводческом товариществе погиб мужчина
В Ростове-на-Дону в одном из садоводческих товариществ города произошел пожар. Известно, что около 23:40 на телефон единой диспетчерской службы позвонил кто-то из очевидцев. Он рассказал, что горит здание. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в СНТ «За Дружбу».
- Пожар произошел в бесхозном строении, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров.
Спустя 25 минут огонь удалось локализовать, еще через 15 минут - полностью ликвидировать. На месте происшествия нашли тело мужчины. Его личность в настоящее время устанавливается правоохранителями. Приехавшие на место ЧП медики ничем не смогли помочь пострадавшему: он скончался до их приезда.
В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося, в том числе причина возгорания здания.
ИСТОЧНИК KP.RU