В Ростове-на-Дону во время пожара в садоводческом товариществе погиб мужчина

19 Май 2020 2020-05-19T09:53:38+03:00

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В Ростове-на-Дону в одном из садоводческих товариществ города произошел пожар. Известно, что около 23:40 на телефон единой диспетчерской службы позвонил кто-то из очевидцев. Он рассказал, что горит здание. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в СНТ «За Дружбу».

- Пожар произошел в бесхозном строении, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров.

Спустя 25 минут огонь удалось локализовать, еще через 15 минут - полностью ликвидировать. На месте происшествия нашли тело мужчины. Его личность в настоящее время устанавливается правоохранителями. Приехавшие на место ЧП медики ничем не смогли помочь пострадавшему: он скончался до их приезда.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося, в том числе причина возгорания здания.

ИСТОЧНИК KP.RU