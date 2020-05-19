В Ростове-на-Дону запретят стоянку и остановку транспорта на нескольких улицах до конца года

19 Май 2020 2020-05-19T09:56:40+03:00

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В донской столице в первый месяц лета будет введен запрет на остановки и стоянку транспорта на нескольких улицах. Как сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, ограничения вводятся с 5 июня по 31 декабря 2020 года.

Грузовики не смогут простаивать на улице Страны Советов от дома № 44 до № 46 «а» по восточной стороне. На площади 2-й Пятилетки, на участке от дома № 78 по улице Немировича-Данченко до дома № 78/6, стоянка также запрещается.

Водители не смогут останавливаться на улице Дачной от улицы Таганрогской до улицы 56-й Армии, по восточной стороне.

- Изменения вводятся в рамках обеспечения дополнительных мер по повышению уровня безопасности дорожного движения, повышения пропускной способности дорог, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU