В Ростовской области выросло число безработных

19 Май 2020 2020-05-19T10:05:41+03:00

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В Ростовской области обсудили тему роста безработицы. Так, по словам главы региона, если раньше уровень регистрируемой безработицы на Дону составлял 0,9%, сегодня мы подошли к 1,9%.

- Начиная год, мы точно понимали, что у нас на каждого безработного приходилось не менее двух рабочих мест, - озвучил на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе Василий Голубев. - Сегодня мы имеем немногим более одной вакансии на безработного. И это как раз влияние той социально-экономической ситуации, в которой мы оказались.

Известно, чтобы поддержать оказавшихся в сложной жизненной ситуации людей, реализуется комплекс мер как федерального, так и регионального уровня. В частности, с 1 марта этого года свыше трех тысяч граждан, признанных безработными, получили повышенное пособие в размере МРОТ на общую сумму свыше 13,7 млн рублей. Дополнительно к этому безработным, имеющим несовершеннолетних детей, выплачено по 3 тысячи рублей. Кроме того, региональную поддержку – по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка – получили еще более четырех тысяч безработных.

ИСТОЧНИК KP.RU