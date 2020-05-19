Обсерватор для вахтовиков начал работу в Шахтах
В Ростовской области в городе Шахты на базе общежития Института сферы обслуживания и предпринимательства разместили обсерватор для вахтовиков. Как сообщили в администрации города, там находятся более 70 работников одной из крупных компаний.
Пациенты будут находиться под присмотром медиков на протяжении 14 дней. Все они дважды пройдут тест на коронавирусную инфекцию и до окончания вынужденного карантина. Покидать пределы обсерватора пациентам строго запрещено. За нарушение карантина изолированные работники могут быть наказаны.
Медицинское наблюдение за вахтовиками обеспечивают два круглосуточных поста специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU