2020-05-19T10:19:42+03:00
Общество

Обсерватор для вахтовиков начал работу в Шахтах

Медики будут следить за состоянием пациентов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пациенты будут находиться под присмотром медиков на протяжении 14 днейПациенты будут находиться под присмотром медиков на протяжении 14 днейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростовской области в городе Шахты на базе общежития Института сферы обслуживания и предпринимательства разместили обсерватор для вахтовиков. Как сообщили в администрации города, там находятся более 70 работников одной из крупных компаний.

Пациенты будут находиться под присмотром медиков на протяжении 14 дней. Все они дважды пройдут тест на коронавирусную инфекцию и до окончания вынужденного карантина. Покидать пределы обсерватора пациентам строго запрещено. За нарушение карантина изолированные работники могут быть наказаны.

Медицинское наблюдение за вахтовиками обеспечивают два круглосуточных поста специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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