Ипотеку под 6,5% на 250 млрд рублей планирует выдать ВТБ

19 Май 2020 2020-05-19T11:38:25+03:00

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ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей кредитов в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020». Соответствующую заявку банк уже направил в адрес оператора программы. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

- По нашей оценке, до конца сентября лимита в 740 млрд рублей хватит для проведения 250 тысяч сделок при размере кредита до 3 миллионов рублей, - озвучил он. - Это действительно соответствует потребности рынка. Мы готовы выдать треть от этой суммы, порядка 250 млрд. При этом имело бы смысл подумать о продлении действия программы, как минимум до конца этого года. Уже сейчас видно, что продукт пользуется спросом, мы только за первый месяц приняли заявок на 33 млрд рублей. Поэтому одним из предложений является продление действия этой программы как минимум до конца года.

Так, за месяц работы по госпрограмме ВТБ провел уже свыше 4,5 тысяч ипотечных сделок на 13,5 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита составила около 3 млн рублей. Всего банком принято около 11 тысяч заявок более чем на 33 млрд рублей. Регионами-лидерами по оформлению кредитов являются Москва и область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Барнаул.

Напомним, «Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для остальных регионов страны - 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

КСТАТИ

Работу по программе ВТБ начал с 17 апреля, первым из банков принимая заявки и оформляя кредитные сделки. На сегодняшний день здесь выдают каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам января-апреля портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 4,8% – до 1,76 трлн рублей. Всего за январь-апрель объем выданных жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом вырос на 21% – до 248 млрд рублей.