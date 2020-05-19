Большинство новых заболевших "ковидом" - люди от 46 до 65 лет

19 Май 2020 2020-05-19T12:30:13+03:00

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19 мая стало известно, что большинство новых заболевших коронавирусом - это люди среднего возраста. Сразу за ними с небольшим отрывом в процентном соотношении идут молодые люди, чей возраст варьируется от 18 до 45 лет. Такие данные привели в региональном правительстве.

По официальной информации, 38,2% от новых случаев заражения приходится на людей от 46 до 65 лет. На втором месте - 35,1% - молодые люди от 18 до 45 лет. Следом идут дети - 15,3%. Среди людей в возрасте от 66 до 79 лет - 9,2% от всех новых случаев. Меньше всего фактов заболеваний зафиксировано у представителей старшего поколения, которые старше 80 лет, - 2,3%.

Между тем, за последние сутки на Дону выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 131. Общее число заболевших достигло 2645 человек.

Добавим, что 21 пациент с "ковидом" находится в тяжелом состоянии. Эти люди не могут самостоятельно дышать. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU