2020-05-19T13:55:01+03:00
Общество

Мужчина расстрелял щенков в самом центре города Шахты

Обескураженная прохожая вызвала полицию и волонтеров
Ольга ГОПАЛО
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Нескольких щенков удалось спасти.Нескольких щенков удалось спасти.Фото: Личный архив героя публикации
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Накануне, 18 мая, в Ростовской области мужчина расстрелял щенков прямо на глазах у людей. Известно, что инцидент произошел аккурат в самом центре города Шахты, рядом с городским парком. По словам местной жительницы, которая проходила мимо, мужчина вышел с ружьем и начал стрелять в собак. На часах было около 19:30 вечера. Испуганная женщина сразу же вызвала полицию и позвонила волонтерам.

Выстрелы раздались в самом центре города. Фото: Личный архив героя публикации

Выстрелы раздались в самом центре города.Фото: Личный архив героя публикации

- Мы всю ночь провели на месте ЧП, - рассказала директор реабилитационного центра города Шахты «Святобор» Ольга Мосиюк. - Один щенок убит, второй ранен. Третьего мы никак не можем найти, он спрятался и ни в какую не хочет выходить. Говорят, что этот мужчина уже не первый раз берется за ружье, до этого под прицел попадали голуби и кошки. Сейчас к делу подключилась полиция. Будем верить, что негодяя накажут.

Как добавили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, по факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Одного щенка никак не могут отыскать. Фото: Личный архив героя публикации

Одного щенка никак не могут отыскать.Фото: Личный архив героя публикации

К слову, если будет возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» и оно дойдет до суда, то киллеру может грозить от трех до пяти лет лишения свободы. Однако дело может ограничиться и штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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