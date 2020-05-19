2020-05-19T14:00:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области в больницах с зараженными коронавирусом запретили использование кондиционеров

Это поможет предотвратить распространение вируса
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Фото: правительство РОМинистр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Фото: правительство РО
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Глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская провела брифинг в региональном пресс-центре по информированию населения по борьбе с новой коронавирусой инфекцией во вторник, 19 мая.

Руководитель сообщила о том, что в больницах, где получают необходимое лечение люди с коронавирусом, временно не работают системы вентиляции и кондиционеры. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение смертельно опасного COVID-19. Сейчас строго запрещено использовать кондиционеры в зонах высокого риска распространения заболевания. Эти аппараты повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекции в воздухе.

- В помещениях применяется проветривание. Эта мера эффективна и безопасна, - отметила во время брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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