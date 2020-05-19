2020-05-19T14:13:46+03:00
Общество

В Ростовской области во время пандемии коронавируса женщинам разрешили делать аборт

Эту процедуру отнесли к неотложной помощи
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Фото: стоп-кадр видео правительства РОМинистр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Фото: стоп-кадр видео правительства РО
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 мая, глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская провела брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Так, женщинам продолжат делать аборты во время пандемии COVID-19. Несмотря на ограничительные мероприятия и отмену плановых операций, прервать беременность на Дону можно.

- Операции по прерыванию беременности являются срочными и относятся к неотложной помощи, а то значит, что их проведение возможно. Данный вид медицинских вмешательств выполняется в срок до 12 недель, - отметила глава донского минздрава.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", во время пандемии коронавируса в регионе временно отменили плановые приемы врачей и операции. Медицинская помощь оказывается людям, которые нуждаются в немедленном вмешательстве специалистов. Операции производятся лишь в случаях, если и болезнь угрожает жизни и здоровью пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запаса лекарств для больных коронавирусом в Ростовской области хватит на 42 дня
В Ростовской области во время пандемии коронавируса женщинам разрешили делать аборт
В Ростовской области в больницах с зараженными коронавирусом запретили использование кондиционеров
Глава донского минздрава Татьяна Быковская объяснила смертность от коронавируса в Ростовской области
Мужчина расстрелял щенков в самом центре города Шахты
Большинство новых заболевших "ковидом" - люди от 46 до 65 лет
Футболисты "Ростова" проведут восемь матчей после карантина
Донского прокурора задержала ФСБ при получении крупной взятки
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Ипотеку под 6,5% на 250 млрд рублей планирует выдать ВТБ
Обсерватор для вахтовиков начал работу в Шахтах
В Ростовской области выросло число безработных
В Ростове-на-Дону запретят стоянку и остановку транспорта на нескольких улицах до конца года
В Ростове-на-Дону во время пожара в садоводческом товариществе погиб мужчина
В Ростове из-за обнаружения коронавируса закрыли рынок "Атлант"
За несоблюдение "масочного" режима ростовчане могут поплатиться 30 тысячами
В Ростове-на-Дону парочка делала тайники-закладки с наркотиками
Футболист "Ростова" заразился смертельно опасным коронавирусом
Свое дело: сложно ли открыть новый бизнес?
В Ростове-на-Дону пропал 53-летний мужчина
Ростовские учителя могут стать миллионерами