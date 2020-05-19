В Ростовской области во время пандемии коронавируса женщинам разрешили делать аборт

19 Май 2020 2020-05-19T14:13:46+03:00

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Во вторник, 19 мая, глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская провела брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Так, женщинам продолжат делать аборты во время пандемии COVID-19. Несмотря на ограничительные мероприятия и отмену плановых операций, прервать беременность на Дону можно.

- Операции по прерыванию беременности являются срочными и относятся к неотложной помощи, а то значит, что их проведение возможно. Данный вид медицинских вмешательств выполняется в срок до 12 недель, - отметила глава донского минздрава.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", во время пандемии коронавируса в регионе временно отменили плановые приемы врачей и операции. Медицинская помощь оказывается людям, которые нуждаются в немедленном вмешательстве специалистов. Операции производятся лишь в случаях, если и болезнь угрожает жизни и здоровью пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU