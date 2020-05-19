Запаса лекарств для больных коронавирусом в Ростовской области хватит на 42 дня

19 Май 2020 2020-05-19T14:54:23+03:00

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Специалисты подсчитали запас лекарств для лечения COVID-19. Как рассказала глава регионального минздрава Татьяна Быковская на брифинге в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции, препаратов хватит на 42 дня.

Сейчас в официальном перечне указаны 23 наименования. Эти лекарства уже поставлены на территорию региона.

- Каждое лечебное учреждение покупает лекарства самостоятельно. В лечении коронавирусной инфекции используются и антибиотики, противовирусные препараты, и противомалярийные - 23 препарата, которые определены министерством в перечне стандарта лечения, - говорит Татьяна Быковская. - Все лечебные учреждения области обеспечены ими на 42 дня.

По ее словам, в Ростовскую область привозят также последние разработки, которые были зарегистрированы совсем недавно, но уже положительно зарекомендовали себя.

ИСТОЧНИК KP.RU