2020-05-19T15:33:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская раскритиковала тесты на коронавирус, продающиеся в сети

Люди могут провести анализ бесплатно
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Глава донского минздрава Татьяна Быковская .Фото: правительство РОГлава донского минздрава Татьяна Быковская .Фото: правительство РО
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Глава донского минздрава Татьяна Быковская высказала свое мнение о покупке экспресс-тестов на коронавирус, продающихся в интернете.

Проблема в том, что подобные системы не проходили процедуры проверки и регистрации.

- Тесты обязаны иметь регистрационные удостоверения, они должны быть выпущены конкретными предприятиями. Я не советовала бы никому, через интернет покупать тесты от коронавируса, ведь он не дает никаких гарантий, и по показаниям исследование проводится бесплатно, - рассказала она.

Желающим купить тест на коронавирус придется раскошелиться. Стоимость анализа варьируется в районе 1,5 тысячи рублей, однако его эффективность и точность не доказана. Более того, в случае постановки положительного диагноза данные такого анализа не являются основанием для проведения теста на коронавирус в больнице. Пациенту будет отказано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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