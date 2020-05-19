Помощь в трудное время: донские предприниматели могут получить антикризисные займы под 1%

19 Май 2020 2020-05-19T15:46:53+03:00

В центре «Мой бизнес» для этих целей подготовили несколько микрофинансовых предложений, которые подойдут для решения всевозможных трудностей в условиях коронавируса.

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В сегодняшних условиях, когда многие компании не работают из-за коронавируса, донские предприниматели могут рассчитывать на выгодную финансовую поддержку. Речь идет о льготных займах под 1%, выдаваемых центром «Мой бизнес». Такая помощь была разработана по поручению губернатора министерством экономического развития региона и Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства.

Стоит отметить, что в Ростовской области уже 20 организаций воспользовались специальными микрофинансовыми продуктами на сумму более 27 миллионов рублей. Все предложения разделены на отдельные категории, чтобы каждый предприниматель мог подобрать то, что необходимо для его компании.

- Так, для субъектов МСП пострадавших отраслей действует льготный заем «Компенсирующий» в размере до 3 млн рублей на 3 года со ставкой от 1% годовых, - рассказала Яна Куринова, директор АНО «РРАПП» - оператора центров «Мой бизнес» в Ростовской области.

Одним из первых, кто получил льготный займ, стала донская туристическая компании.

- Это важная и своевременная помощь для нас. Агентство оказалось первым, кто протянул нам руку помощи в трудный для нашей организации период, - сказала представитель компании Людмила Роева. - 70% нашей деятельности связано с внутренним туризмом, с организацией отдыха и оздоровлением детей из социально незащищенных семей. В связи с известными событиями мы были вынуждены остановить всю деятельность. На данный момент очень важно сохранить большой коллектив, который формировался годами. Полученные средства пойдут на реализацию задач по выполнению контрактов после выхода из режима самоизоляции.

Производители средств индивидуальной защиты и обеззараживающего оборудования, а также начинающие предприниматели и организации, которые решили перепрофилировать свое производство в нынешней ситуации, могут рассчитывать на микрофинансовое предложение «Льготный-2». Ставка в данном случае - от 3% годовых, но только при наличии залога.

Для малых и средних предпринимателей разработан заем «Срочный». Он предполагает сумму до 500 тысяч рублей и ставку в 1% также при наличии залога. Эта предложение подразумевает поручительство от гарантийного фонда, которое может обеспечить до 70% от суммы займа. Помимо всего прочего, заявки по этому предложению рассматриваются всего за три рабочих дня.

Также для получателей антикризисных продуктов предусмотрена отсрочка платежа по основному долгу до 6 месяцев. Подробнее можно узнать на сайте www.mbrostov.ru или по телефону 308-92-22.

ИСТОЧНИК KP.RU