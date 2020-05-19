2020-05-19T16:50:02+03:00
Общество

Спасатели Ростовской области начали готовить пляжи к лету

Специалисты производят проверку территорий
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты производят очистку территорий. Фото: правительство РОСпециалисты производят очистку территорий. Фото: правительство РО
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В Ростовской области стартовала подготовка к купальному сезону. Спасатели осматривают и очищают дно пляжей. Водолазы уже обследовали акватории Дона. Главная цель - предупреждение травматизма и обеспечение безопасности жителей на водных артериях.

- Работа по обследованию пляжей началась еще в апреле. На сегодняшний день водолазы проверили дно на 29 пляжах, подводную часть еще 20 планируется обследовать в ближайшее время, - передает пресс-служба слова заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.

В Новочеркасске чистят пляжи и дно аквазоны, предназначенной для купания, извлекают из воды предметы, которые могут стать причиной серьезных травм. Специалисты понимают со дна битые бутылки, коряги, столбы, а также элементы мебели.

Изначально планировалось, что купальный сезон в регионе стартует с 1 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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