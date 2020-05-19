2020-05-19T17:01:31+03:00
Общество

У дончанки списали 170 тысяч рублей за страховку вклада

Женщина попалась на удочку мошенников
Ольга ГОПАЛО
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Женщина лишилась крупной суммы денег.Женщина лишилась крупной суммы денег.Фото: Ольга КОСТИНА
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Жительница Ростовской области стала жертвой лже-банкиров. Как позже она расскажет полицейским, ей на мобильный телефон позвонил сотрудник банка. Тот рассказала о том, что частенько преступники списывают деньги с банковских карт. Однако для того, чтобы этого не произошло, ей нужно застраховать свои вклады. А для этого надо просто продиктовать номер своей карты и несколько секретных кодов безопасности, которые должны прийти ей смс-сообщением.

В итоге когда женщина сделал все, о чем ее попросил собеседник, банк неожиданно заблокировал карту. Позже - только после пятого сообщения - выяснилось, что лимит списания денежных средств был исчерпан. А женщина лишилась в общей сложности более 170 тысяч рублей.

Как добавили в Главном Управлении МВД России по региону, по факту пропажи денег было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника в настоящий момент ищут полицейские. В ведомстве напомнили, что банкиры никогда не просят называть никаких номеров карты и кодов из смс-сообщений. В случае таких звонков, надо просто повесить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру телефона горячей линии, который указан на его официальном сайте или на той же банковской карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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