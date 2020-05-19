В Ростове-на-Дону задержали любителя антиквариата

19 Май 2020 2020-05-19T17:09:41+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратился местный житель, который рассказал — неизвестный вскрыл его автомобиль. Машину он припарковал возле своего дома, в центре города. А когда вернулся к нему обратно, то увидел, что пропали вещи.

Оказалось, что из автомобиля исчезли монеты различных номиналов, бронзовые статуэтки, хрустальные вазы и стаканы, а также другие антикварные вещи. По словам хозяина утвари, сумма ущерба составила более 215 тысяч рублей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам им удалось отыскать любителя антикварных вещей. Им оказался 39-летний мужчина. Пока его искали, мужчина успел продать, то что забрал и даже потратить деньги. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

Пока же до решения суда он будет находиться дома под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU