2020-05-19T17:09:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали любителя антиквариата

Злоумышленник вскрыл чужую машину, чтобы забрать бронзовые статуэтки, хрустальные вазы и монеты
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Злоумышленник вскрыл чужую машину, чтобы забрать бронзовые статуэтки, хрустальные вазы и монеты.Злоумышленник вскрыл чужую машину, чтобы забрать бронзовые статуэтки, хрустальные вазы и монеты.Фото: Николай КРИВИЧ
Изменить размер текста:

В полицию Ростова-на-Дону обратился местный житель, который рассказал — неизвестный вскрыл его автомобиль. Машину он припарковал возле своего дома, в центре города. А когда вернулся к нему обратно, то увидел, что пропали вещи.

Оказалось, что из автомобиля исчезли монеты различных номиналов, бронзовые статуэтки, хрустальные вазы и стаканы, а также другие антикварные вещи. По словам хозяина утвари, сумма ущерба составила более 215 тысяч рублей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам им удалось отыскать любителя антикварных вещей. Им оказался 39-летний мужчина. Пока его искали, мужчина успел продать, то что забрал и даже потратить деньги. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

Пока же до решения суда он будет находиться дома под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донские казаки помогли раскрыть более двух сотен преступлений
В Новочеркасске из-за коронавируса закрылся роддом
Жительница Ростовской области попыталась обмануть банкиров на пять тысяч рублей
Один из депутатов Заксобрания Ростовской области заразился коронавирусом
В Ростове-на-Дону заработала новая подстанция скорой помощи
В Ростовской области по телефону горячей линии расскажут про компенсации за детские путевки
В Ростовской области квартирант украл у хозяйки магнитолу
Мешок "травы" для личного употребления: на Дону задержали парня с огромным количество марихуаны
В Ростове-на-Дону задержали любителя антиквариата
У дончанки списали 170 тысяч рублей за страховку вклада
Спасатели Ростовской области начали готовить пляжи к лету
Помощь в трудное время: донские предприниматели могут получить антикризисные займы под 1%
Глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская раскритиковала тесты на коронавирус, продающиеся в сети
Запаса лекарств для больных коронавирусом в Ростовской области хватит на 42 дня