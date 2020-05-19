Мешок "травы" для личного употребления: на Дону задержали парня с огромным количество марихуаны

19 Май 2020 2020-05-19T17:49:48+03:00

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В Ростовской области задержали 21-летнего парня, у которого обнаружили большое количество марихуаны. На данный момент его отпустили под подписку о невыезде, но теперь молодой человек стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит длительный тюремный срок. По данным регионального МВД, его задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков в Красносулинском районе.

Все произошло, когда полицейские решили провести личный досмотр парня. В результате у него в одежде обнаружили большой пакет с веществом растительного происхождения. Как только вещество доставили на экспертизу, специалист сделал заключение: вещество является наркотиком "каннабис".

- Общая масса запрещенного средства - 266,45 граммов. Со слов подозреваемого наркотики он хранил для личного употребления, - добавили в правоохранительном ведомстве. Как на самом деле обстояли дела - неизвестно.

Теперь только следствие определит, насколько откровенно парень говорил о своем "тайнике". Если он приобрел наркотики для личного пользования - это одно, а если он пытался продать его - дело пойдет совсем по другому.

Так или иначе, а на 21-летнего парня завели уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ". То количество марихуаны, которое было обнаружено у него - больше 250 граммов, считается крупным размером и наказывается лишением свободы. Если его вина будет доказана, он может оказаться за решеткой на срок до 10 лет.

Между тем, статья 228 - одна из самых распространенных в уголовном судопроизводстве. Открытые источники говорят о том, около 42% всех заключенных в России осуждены именно по этой статье.

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ИСТОЧНИК KP.RU