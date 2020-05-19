2020-05-19T17:19:52+03:00
Общество

В Ростовской области квартирант украл у хозяйки магнитолу

По горячим следам злоумышленника удалось отыскать стражам порядка
Ольга ГОПАЛО
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По горячим следам злоумышленника удалось отыскать стражам порядка.По горячим следам злоумышленника удалось отыскать стражам порядка.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области женщина лишилась своего музыкального центра. Когда она вернулась домой, то обнаружила пропажу. Дамочка сразу же позвонила в полицию. Как сообщили в донском главке, инцидент произошел в Белокалитвинском районе.

Как оказалось позже, ноги музыкальному центру «Самсунг» приделал бывший квартирант потерпевшей. 25-летний парень жил у нее какое-то время, а потом съехал. Однако за это время рассмотрел, чем можно поживиться в доме.

- Когда женщины не было дома, ее бывший квартирант разбил окно на летней кухне и забрался внтрь, взял музыкальный центр и скрылся, - добавили в Главном Управлении МВД России по региону. - Похищенное подозреваемый подарил своему знакомому.

Известно, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под стражей. Не исключено, что ближайшие несколько лет крышей над головой он будет обеспечен, правда теперь с решеткой на окнах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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