2020-05-19T17:38:22+03:00
Общество

В Ростовской области по телефону горячей линии расскажут про компенсации за детские путевки

Звонить можно в среду, 20 мая
Ольга ГОПАЛО
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Звонить можно в среду, 20 мая.Звонить можно в среду, 20 мая.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 20 мая, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена компенсациям за детские путевки,которые родители купили сами. Известно, что отвечать на вопросы дозвонившихся будут специалисты регионального министерства труда и социальной защиты населения. Они будут дежурить у телефона после обеда - с 14:00 до 16:00 часов.

Дозвонившись по номеру, можно будет узнать, кому положены компенсации за детские путевки, каков их размер, в каком случае будут делаться выплаты и в какие сроки их можно получить. Известно, что телефон горячей линии будет работать не только два часа в указанный день.

По нему работники министерства отвечают и в рабочие дни ведомства, только в пятницу - сокращенный день. Что касается остального времени, то там включен автоответчик.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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