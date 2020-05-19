В Ростове-на-Дону заработала новая подстанция скорой помощи
В донской столице начала работу новая подстанция скорой помощи БСМП им. Семашко на улице Курчатова. Об этом сообщили в правительстве региона.
Власти Ростовской области потратили на открытие комплекса 5-й подстанции скорой помощи 56 млн рублей.
- Основная часть профинансирована из областного бюджета, активное участие принимал муниципалитет. В новом, современном помещении созданы все условия для работы медиков, - рассказал губернатор Василий Голубев.
Во время визита он вручил медикам ключи от 16 новых спецавтомобилей. Техника будет направлена в разные подстанции города, но два автомобиля останутся на подстанции скорой на Курчатова.
ИСТОЧНИК KP.RU