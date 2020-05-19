2020-05-19T17:39:02+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону заработала новая подстанция скорой помощи

Медикам вручили ключи от 16 новых спецавтомобилей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Новая подстанция скорой помощи. Фото: правительство РОНовая подстанция скорой помощи. Фото: правительство РО
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В донской столице начала работу новая подстанция скорой помощи БСМП им. Семашко на улице Курчатова. Об этом сообщили в правительстве региона.

Власти Ростовской области потратили на открытие комплекса 5-й подстанции скорой помощи 56 млн рублей.

- Основная часть профинансирована из областного бюджета, активное участие принимал муниципалитет. В новом, современном помещении созданы все условия для работы медиков, - рассказал губернатор Василий Голубев.

Во время визита он вручил медикам ключи от 16 новых спецавтомобилей. Техника будет направлена в разные подстанции города, но два автомобиля останутся на подстанции скорой на Курчатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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