Жительница Ростовской области попыталась обмануть банкиров на пять тысяч рублей

19 Май 2020 2020-05-19T18:23:49+03:00

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В Ростовской области на карандаш правоохранителей попалась местная жительница, которую заподозрили в мошенничестве. Известно, что инцидент произошел в Морозовске.

Там в полицию обратились работники банка и рассказали, что дамочка взяла у них кредит, вот только не хочет возвращать деньги. Как выяснилось, 28-летняя местная жительница оформила кредитную карту, сняла с нее пять тысяч рублей. А вот выплачивать деньги она не собиралась. Более того, справку о своих доходах дама подделала.

В донском главке, добавили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Теперь ей нужно выплатить всю недостающую сумму.

Напомним, у дончанки списали 170 тысяч рублей за страховку вклада. Женщина попалась на удочку мошенников, назвав все пароли от своей кредитки, так как побоялась потерять деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU