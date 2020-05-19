В Новочеркасске из-за коронавируса закрылся роддом

19 Май 2020 2020-05-19T18:48:08+03:00

В Новочеркасске из-за коронавируса закрыли роддом на карантин Фото: "КП" Архив

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В Ростовской области на карантин закрылся роддом из-за обнаружения в учреждения коронавируса.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске. Заболевание было выявлено у одной из сотрудниц медицинского учреждения.

- Женщина сделала тест на «китайскую» инфекцию, и он показал положительный результат. Роддом закрыли на 14 дней. В обсервации находятся все врачи, медперсонал, работники больницы и роженицы. Их всех проверили на коронавирус, - сообщили в пресс-службе мэрии Новочеркасска.

Сейчас пациентки роддома начали сдавать тесты на коронавирус. Если результаты их тестов окажутся отрицательными, то женщин выпишут домой. Рожениц на время действия карантина будут отправлять в больницу Аксайского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU