2020-05-19T18:55:48+03:00
Общество

Донские казаки помогли раскрыть более двух сотен преступлений

Они участвуют в воспитании детей и молодежи
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Казаки патрулируют улицы. Фото: Всевеликое войско ДонскоеКазаки патрулируют улицы. Фото: Всевеликое войско Донское
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Донские казаки вместе с полицейскими находятся на страже спокойствия жителей области.Как сообщает управление информационной политики правительства региона, с начала года они помогли раскрыть 242 преступления.

Казаки участвуют в воспитании детей и молодежи, в охране общественного порядка. Из казаков сформировано подразделение МЧС. Они несут службу и в составе пожарных команд. С начала года они выявили 48 нарушений сфере пожарной безопасности и 185 возгораний.

- В 2020 году казаки помогли обнаружить и изъять у нарушителей десять единиц незаконно хранящегося оружия, патроны и порох, 130 литров алкогольной продукции. Дружинники раскрыли 17 преступлений в приграничных территориях совместно с сотрудниками ФСБ, с их помощью было задержано 149 нарушителей пограничного режима, - отметили в правительстве Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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