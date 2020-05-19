Донские казаки помогли раскрыть более двух сотен преступлений
Донские казаки вместе с полицейскими находятся на страже спокойствия жителей области.Как сообщает управление информационной политики правительства региона, с начала года они помогли раскрыть 242 преступления.
Казаки участвуют в воспитании детей и молодежи, в охране общественного порядка. Из казаков сформировано подразделение МЧС. Они несут службу и в составе пожарных команд. С начала года они выявили 48 нарушений сфере пожарной безопасности и 185 возгораний.
- В 2020 году казаки помогли обнаружить и изъять у нарушителей десять единиц незаконно хранящегося оружия, патроны и порох, 130 литров алкогольной продукции. Дружинники раскрыли 17 преступлений в приграничных территориях совместно с сотрудниками ФСБ, с их помощью было задержано 149 нарушителей пограничного режима, - отметили в правительстве Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU