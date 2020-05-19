Жители донской столицы хуже всех соблюдают "масочный" ркежим

19 Май 2020 2020-05-19T19:30:01+03:00

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Донские власти сообщили, что местные жители хуже всех соблюдают "масочный" режим.

Самыми недобросовестными оказались ростовчане и волгодончане. В этих городах без масок ходит больше половины населения. Города получают оценку по пятибалльной шкале на базе выборочного визуального мониторинга. Чем выше показатель индекса, тем добросовестнее жители того или иного муниципалитета соблюдают масочный режим.

В Ростове и Волгодонске индекс составил 2,4 балла. Значит, что только 49% местных жителей носят маски во время выхода на улицу. Самыми добросовестными оказались жители Чертковского района и Каменск-Шахтинского, там индекс составляет 4,9 баллов.

Теперь результаты будут публиковаться два раза в неделю. В среду утром – по итогам мониторинга за понедельник-вторник, а в пятницу вечером – за среду-пятницу. По выходным мониторинг происходить не будет.

- Эту неделю, те кто проверяет, достаточно либерально относились к нашим жителям, видя, что они и в общественное место могут зайти без маски. Требования будут очевидно ужесточены, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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За несоблюдение "масочного" режима ростовчане могут поплатиться 30 тысячами.

Штрафы по-прежнему будут выписывать дежурящие на улицах правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU