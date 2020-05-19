В Ростовской области коронавирусом заразились уже 24 беременные женщины

19 Май 2020 2020-05-19T19:58:49+03:00

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В донском регионе коронавирус подхватили 24 беременных женщины.

Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Такая цифра была зафиксирована за все время исследований.

- У нас выявленных беременных с коронавирусом - 24. Из них 12 уже выздоровели, еще 12 находятся под наблюдением. Уже 13 родившихся детей от 11 беременных, у двух родилась двойня. У всех легкое или среднетяжелое течение заболевания, - рассказала Быковская.

На днях в 20-й поликлинике, которую переделали в "ковидный" госпиталь, родила еще одна дончанка, ребенок и мама чувствуют себя нормально.

Быковская также отметила, что сейчас в регионе коронавирус подтвердили у 262 детей, 97 из них уже выздоровели. За весь период в стационаре побывали только семь детей. Заболевание у всех пропекает бессимптомно или в легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU