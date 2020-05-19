В Ростове поймали парочку-закладчиков с наркотиками в карманах

19 Май 2020 2020-05-19T20:54:39+03:00

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В донской столице двух местных жителей заподозрили в хранении и сбыте наркотических веществ.

В ходе следствия стало известно, что 20-летний молодой человек и 21-летняя девушка занимались расфасовкой наркотиков, чтобы распространить их по городу посредством закладок. У подозреваемых обнаружили в ходе обыска по семь полимерных пакетов с порошкообразным веществом внутри. Экспертиза выяснила, что обнаруженное вещество - мефедрон, массой более трех граммов. Стоит отметить, что это считается крупным размером.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что у подозреваемых дома также был проведен обыск, там также нашли пакеты с наркотическим веществом внутри, и кроме того ноутбук и записи.

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Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU