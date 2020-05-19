2020-05-19T21:39:38+03:00
Общество

В мае в Ростов поступило почти 20 тонн масок

В аэропорту было оформлено прибытие 4,5 миллиона масок
Виктория Никитина
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В Ростов прибыли два миллиона масок из КитаяВ Ростов прибыли два миллиона масок из КитаяФото: Южное таможенное управление
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В ростовский аэропорт "Платов" прилетели почти 20 тонн лицевых масок.

С начала мая в донскую столицу поступило 19,7 тон защитных масок. Об этом сообщили в Южном таможенном управлении.

За этот период в ростовском аэропорту оформили прибытие 4,5 миллиона масок для лица. На днях, а именно 15 мая, была получена самая крупная партия - два миллиона штук. Отправителем значился Китай.

Также стоит отметить, что в "Платове" проводят таможенный контроль россиян, прибывших вывозными рейсами из Пхукета, ГОА, Антальи и Ташкента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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