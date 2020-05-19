В мае в Ростов поступило почти 20 тонн масок
В ростовский аэропорт "Платов" прилетели почти 20 тонн лицевых масок.
С начала мая в донскую столицу поступило 19,7 тон защитных масок. Об этом сообщили в Южном таможенном управлении.
За этот период в ростовском аэропорту оформили прибытие 4,5 миллиона масок для лица. На днях, а именно 15 мая, была получена самая крупная партия - два миллиона штук. Отправителем значился Китай.
Также стоит отметить, что в "Платове" проводят таможенный контроль россиян, прибывших вывозными рейсами из Пхукета, ГОА, Антальи и Ташкента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители донской столицы хуже всех соблюдают "масочный" режим.
Больше половины горожан появляются в общественных без маски.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU