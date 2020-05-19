2020-05-19T21:59:19+03:00
Общество

Две малолетние школьницы устроили ночлег на детской площадке, пока их искала полиция

Ночевка девочек прошла без происшествий
Виктория Никитина
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В Ростове нашли пропавших накануне девочекВ Ростове нашли пропавших накануне девочекФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Ростове волонтерам и полиции удалось разыскать двух школьниц, пропавших накануне в Первомайском районе.

Две сестры 9 и 10 лет отправились на прогулку вечером 18 мая, но домой после этого девочки не вернулись. Родители забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Утром девочек удалось разыскать на детской площадке недалеко от дома.

Школьницы объяснили, что, когда стемнело, им стало страшно идти домой и они решили переночевать прямо на детской площадке. Они забрались в домик и устроили там ночлег. К счастью, ночевка девочек прошла без происшествий - никаких противоправных действий в отношении них совершено не было.

- Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьницами и их родственниками профилактические беседы для предупреждения подобных ситуаций.

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О местонахождении пропавшего сообщили врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Две малолетние школьницы устроили ночлег на детской площадке, пока их искала полиция
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