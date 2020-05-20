Сальский психоневрологический интернат закрыли на карантин

20 Май 2020 2020-05-20T08:47:23+03:00

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В Ростовской области на 14-дневный карантин ушел Сальский психоневрологический интернат.

Здесь были выявлены случаи заражения «китайской инфекцией». Положительные результаты теста получили 39 человек, из них 23 сотрудника и 16 получателей услуг. 13 получателей оказались изолированы в интернате, троих госпитализировали в ковидный госпиталь Центральной районной больницы Сальского района. А 23 заразившихся сотрудника находятся на домашней изоляции. На данный момент в интернате работают 163 сотрудника и проживают 750 человек.

- Карантин в социальном учреждении введен с 18 мая в связи с зафиксированным случаем заноса новой коронавирусной инфекции - в результате контакта с инфицированным сотрудником психоневрологического интерната. В настоящее время проводится обследование всех работающих и проживающих в социальном учреждении, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Карантин для всех, кто находится в интернате, продлится две недели. На питание и медикаментозную профилактику уже выделено 22,7 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU