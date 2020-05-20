Татьяна Быковская проанализировала статистику по внебольничной пневмонии

20 Май 2020 2020-05-20T09:17:24+03:00

В Ростовской области показатели по внебольничной пневмонии почти не отличаются от прошлогодних Фото: "КП" Архив

Показатели, в сравнении с прошлым годом, практически не изменились

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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская рассказала о статистике по внебольничной пневмонии в регионе. По ее словам, показатели практически не отличаются от тех, что были в прошлом году.

Хотя стоит отметить, что есть такие регионы, где показатели внебольничной пневмонии наряду со вспышкой коронавируса стали расти. Но, к счастью, Ростовская область к таковым не относится. Количество пациентов с пневмонией – практически то же самое, что и за аналогичный период прошлого года.

- Статистика практически не изменилась. Плюс-минус 10–15 человек. Любое заболевание имеет волнообразное течение: один год – меньше, другой – больше. Мы сравниваем год к году, и ситуация 2019-го по отношению к 2020-му практически не изменилась, - сказала Быковская.

Министр здравоохранения отметила, что сейчас даже количество выписавшихся превышает число госпитализированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU