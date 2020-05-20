Татьяна Быковская проанализировала статистику по внебольничной пневмонии
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская рассказала о статистике по внебольничной пневмонии в регионе. По ее словам, показатели практически не отличаются от тех, что были в прошлом году.
Хотя стоит отметить, что есть такие регионы, где показатели внебольничной пневмонии наряду со вспышкой коронавируса стали расти. Но, к счастью, Ростовская область к таковым не относится. Количество пациентов с пневмонией – практически то же самое, что и за аналогичный период прошлого года.
- Статистика практически не изменилась. Плюс-минус 10–15 человек. Любое заболевание имеет волнообразное течение: один год – меньше, другой – больше. Мы сравниваем год к году, и ситуация 2019-го по отношению к 2020-му практически не изменилась, - сказала Быковская.
Министр здравоохранения отметила, что сейчас даже количество выписавшихся превышает число госпитализированных.
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ИСТОЧНИК KP.RU