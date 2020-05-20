В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и мотоцикл

20 Май 2020 2020-05-20T09:55:27+03:00

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В среду, 20 мая, в Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие. Авария случилась в Северном жилом массиве, на проспекте Космонавтов, 2В.

Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, вызов поступил около 07:15 утра. Звонивший сообщил, что столкнулись иномарка Volkswagen Polo и мотоцикл Kawasaki, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

- Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имел права управления данным транспортным средством, - добавили в ведомстве.

Сообщается, что от удара иномарка наехала на бордюр. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, который был доставлен в больницу. Известно, что от серьезных последствий удалось избежать благодаря тому, что мужчина находился в шлеме.

По факту аварии проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU