Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с "президентскими" выплатами медикам во время пандемии коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T09:56:26+03:00

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Выплаты медикам в регионах России за работу в условия пандемии коронавируса раскритиковал президент Владимир Путин.

Все врачи в ковидных госпиталях, младший и средний медперсонал, водители "скорых" должны получить оплаты от 25 до 80 тысяч, но по каким-то причинам выделенные на эти цели деньги не дошли до специалистов в обещанном объеме.

Владимир Путин призвал правительство не перекладывать ответственность на главных врачей больниц. Изначально документ, составленный в правительстве, на основании которого средства и назначают, был составлен неточно.

- Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, - цитирует kp.ru Владимира Путина.

Глава государства отметил, что сейчас медики работают "с утра до ночи" и нуждаются в дополнительной поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU