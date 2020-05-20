2020-05-20T10:13:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав РФ дал прогноз о снятии режима самоизоляции

Россия пока не вышла на плато
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова. Фото: архив КП Данил СВЕЧКОВГлавный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова. Фото: архив КП Данил СВЕЧКОВ
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Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции будет взята в России под контроль к июлю 2020 года. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

Руководитель сообщила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не станут «пиковыми». Рост заболеваемости, скорее всего, они будет сезонными, как это свойственно большинству острых респираторных инфекций.

- Зная законы эпидпроцесса и несмотря на то что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать, - цитирует kp.ru Елену Малинникову, выступившую в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Стоит отметить, что ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что появление вакцины от новой коронавирусной инфекции ожидается к июлю этого года. Летом планируется начать клинические испытания вакцины. Министр здравоохранения считает, что первые вакцины от коронавируса вскоре появятся в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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