Минздрав РФ дал прогноз о снятии режима самоизоляции

20 Май 2020 2020-05-20T10:13:58+03:00

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Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции будет взята в России под контроль к июлю 2020 года. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

Руководитель сообщила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не станут «пиковыми». Рост заболеваемости, скорее всего, они будет сезонными, как это свойственно большинству острых респираторных инфекций.

- Зная законы эпидпроцесса и несмотря на то что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать, - цитирует kp.ru Елену Малинникову, выступившую в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Стоит отметить, что ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что появление вакцины от новой коронавирусной инфекции ожидается к июлю этого года. Летом планируется начать клинические испытания вакцины. Министр здравоохранения считает, что первые вакцины от коронавируса вскоре появятся в России.

ИСТОЧНИК KP.RU