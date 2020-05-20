2020-05-20T10:16:48+03:00
Общество

В Ростовской области возобновляется проведение плановых операций

Об этом сообщила глава регионального минздрава
Ольга ГОПАЛО
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Возобновлено проведение плановых операций по удалению желчного пузыря и других аналогичных хирургических вмешательств.Возобновлено проведение плановых операций по удалению желчного пузыря и других аналогичных хирургических вмешательств.Фото: Александр УТКИН
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В Ростовской области проведение плановых операции, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, будут возобновлены. Об этом сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская. Правда, при плановой госпитализации пациент обязан пройти тест на COVID-19. Сделать его можно в поликлинике по месту жительства.

Татьяна Юрьевна добавила, что объемы проведения плановых операций на Дону снижены. Это связано с тем, что часть коечного фонда переоборудована под ковидные госпитали. Уже возобновлены проведения плановых операций по удалению желчного пузыря и других аналогичных хирургических вмешательств.

При этом проводятся не все виды плановых операций. В частности, пока не делают пластические и челюстно-лицевые операции в тех случаях, когда с их проведением можно подождать. Экстренной не является и операция по установке хрусталика.

Известно, что сейчас в поликлиниках открыт плановый прием для диспансерных пациентов, в том числе для больных сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими заболеваниями. Однако пока лечащий врач определяет, когда человек должен прийти, чтобы избежать очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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