2020-05-20T10:26:46+03:00
Общество

В Ростовской области 13-летняя школьница села за руль мотоцикла

Девочка не справилась с управлением и попала в больницу
Ольга ГОПАЛО
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Подростка увезли в больницу. Фото: ГОПАЛО Ольга.Подростка увезли в больницу. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Во вторник, 19 мая, в Ростовской области произошла авария, в которой пострадала школьница. Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось в донском хуторе Гуляй-Борисовка около семи часов вечера. Около дома по улице Есенина, 13б - это район заброшенных складов - мотоцикл на ходу врезался в стену.

Как выяснялись позже, за рулем железного коня была 13-летняя девочка. С различными травмами пострадавший подросток была доставлена в ближайшую больницу.

Мотоцикл врезался в стену. Фото: УГИБДД Росии по РО.

Мотоцикл врезался в стену. Фото: УГИБДД Росии по РО.

В Управлении ГИБДД по региону добавили, что садиться за руль мотоциклов могут только подростки, которым уже исполнилось 16 лет. При этом у них должны быть водительские права соответствующей категории, а также защитный шлем. Кроме того, у подростков не должно быть свободного доступа к ключам от транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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