2020-05-20T10:36:44+03:00
Общество

В Ростовской области нарушителю российско-украинской границы грозит четыре года тюрьмы

Мужчину задержали пограничники
Ольга ГОПАЛО
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Мужчину задержали пограничники. Фото: ГОПАЛО Ольга.Мужчину задержали пограничники. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области в поле зрения пограничников попал мужчина, которого остановили в Красносулинском районе, около населенного пункта Аникин. Оказалось, что злоумышленник прибыл из Украины, при том, что въезд на территорию нашей страны ему был запрещен.

Известно, что в отношении задержанного возбудили уголовное его по статье «Пересечение Государственной границы РФ при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Россию заведомо для виновного не разрешен».

Согласно законодательству, мужчина может теперь сесть на четыре года в тюрьму. К слову, как рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по региону, только сначала этого года на Дону было возбуждено два десятка дел за то, что незаконно пресекли российско-украинскую границу. При этом половина из них уже осуждены к различным срокам, в том числе заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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